Mind Body Soul (MBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.258751 $ 0.258751 $ 0.258751 24-satna najniža cijena $ 0.264547 $ 0.264547 $ 0.264547 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.258751$ 0.258751 $ 0.258751 24-satna najviša cijena $ 0.264547$ 0.264547 $ 0.264547 Najviša cijena ikada $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Najniža cijena $ 0.258759$ 0.258759 $ 0.258759 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -2.47% Promjena cijene (7D) -27.77% Promjena cijene (7D) -27.77%

Mind Body Soul (MBS) cijena u stvarnom vremenu je $0.257997. Tijekom protekla 24 sata, MBStrgovalo je između najniže cijene $ 0.258751 i najviše cijene $ 0.264547, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBS je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.258759.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBS se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -27.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mind Body Soul (MBS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Količina u optjecaju 5.00M 5.00M 5.00M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mind Body Soul je $ 1.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBS je 5.00M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29M.