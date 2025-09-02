Više o MBS

Mind Body Soul Logotip

Mind Body Soul Cijena (MBS)

Neuvršten

1 MBS u USD cijena uživo:

$0.258751
$0.258751$0.258751
-2.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Mind Body Soul (MBS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:05 (UTC+8)

Mind Body Soul (MBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.258751
$ 0.258751$ 0.258751
24-satna najniža cijena
$ 0.264547
$ 0.264547$ 0.264547
24-satna najviša cijena

$ 0.258751
$ 0.258751$ 0.258751

$ 0.264547
$ 0.264547$ 0.264547

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.258759
$ 0.258759$ 0.258759

-0.29%

-2.47%

-27.77%

-27.77%

Mind Body Soul (MBS) cijena u stvarnom vremenu je $0.257997. Tijekom protekla 24 sata, MBStrgovalo je između najniže cijene $ 0.258751 i najviše cijene $ 0.264547, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBS je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.258759.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBS se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -27.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mind Body Soul (MBS)

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mind Body Soul je $ 1.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBS je 5.00M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29M.

Mind Body Soul (MBS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mind Body Soul u USD iznosila je $ -0.0065445802660669.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mind Body Soul u USD iznosila je $ -0.1114374440.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mind Body Soul u USD iznosila je $ -0.1937890802.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mind Body Soul u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0065445802660669-2.47%
30 dana$ -0.1114374440-43.19%
60 dana$ -0.1937890802-75.11%
90 dana$ 0--

Što je Mind Body Soul (MBS)

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

Resurs Mind Body Soul (MBS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Mind Body Soul Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mind Body Soul (MBS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mind Body Soul (MBS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mind Body Soul.

Provjerite Mind Body Soul predviđanje cijene sada!

MBS u lokalnim valutama

Mind Body Soul (MBS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mind Body Soul (MBS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mind Body Soul (MBS)

Koliko Mind Body Soul (MBS) vrijedi danas?
Cijena MBS uživo u USD je 0.257997 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBS u USD?
Trenutačna cijena MBS u USD je $ 0.257997. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mind Body Soul?
Tržišna kapitalizacija za MBS je $ 1.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBS?
Količina u optjecaju za MBS je 5.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBS?
MBS je postigao ATH cijenu od 1.088 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBS?
MBS je vidio ATL cijenu od 0.258759 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBS?
24-satni obujam trgovanja za MBS je -- USD.
Hoće li MBS još narasti ove godine?
MBS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:05 (UTC+8)

