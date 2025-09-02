MimboGameGroup (MGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00150275 $ 0.00150275 $ 0.00150275 24-satna najniža cijena $ 0.00150861 $ 0.00150861 $ 0.00150861 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00150275$ 0.00150275 $ 0.00150275 24-satna najviša cijena $ 0.00150861$ 0.00150861 $ 0.00150861 Najviša cijena ikada $ 0.00151499$ 0.00151499 $ 0.00151499 Najniža cijena $ 0.0011239$ 0.0011239 $ 0.0011239 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) -0.39% Promjena cijene (7D) -0.39%

MimboGameGroup (MGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150345. Tijekom protekla 24 sata, MGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150275 i najviše cijene $ 0.00150861, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGG je $ 0.00151499, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0011239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGG se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MimboGameGroup (MGG)

Tržišna kapitalizacija $ 172.29M$ 172.29M $ 172.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.29M$ 172.29M $ 172.29M Količina u optjecaju 114.60B 114.60B 114.60B Ukupna količina 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MimboGameGroup je $ 172.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGG je 114.60B, s ukupnom količinom od 114600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.29M.