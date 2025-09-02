Više o MGG

MGG Informacije o cijeni

MGG Bijela knjiga

MGG Službena web stranica

MGG Tokenomija

MGG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MimboGameGroup Logotip

MimboGameGroup Cijena (MGG)

Neuvršten

1 MGG u USD cijena uživo:

$0.0015032
$0.0015032$0.0015032
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MimboGameGroup (MGG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:23 (UTC+8)

MimboGameGroup (MGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00150275
$ 0.00150275$ 0.00150275
24-satna najniža cijena
$ 0.00150861
$ 0.00150861$ 0.00150861
24-satna najviša cijena

$ 0.00150275
$ 0.00150275$ 0.00150275

$ 0.00150861
$ 0.00150861$ 0.00150861

$ 0.00151499
$ 0.00151499$ 0.00151499

$ 0.0011239
$ 0.0011239$ 0.0011239

+0.01%

-0.34%

-0.39%

-0.39%

MimboGameGroup (MGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150345. Tijekom protekla 24 sata, MGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150275 i najviše cijene $ 0.00150861, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGG je $ 0.00151499, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0011239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGG se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MimboGameGroup (MGG)

$ 172.29M
$ 172.29M$ 172.29M

--
----

$ 172.29M
$ 172.29M$ 172.29M

114.60B
114.60B 114.60B

114,600,000,000.0
114,600,000,000.0 114,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MimboGameGroup je $ 172.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGG je 114.60B, s ukupnom količinom od 114600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.29M.

MimboGameGroup (MGG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MimboGameGroup u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MimboGameGroup u USD iznosila je $ -0.0000039409.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MimboGameGroup u USD iznosila je $ +0.0000623716.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MimboGameGroup u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.34%
30 dana$ -0.0000039409-0.26%
60 dana$ +0.0000623716+4.15%
90 dana$ 0--

Što je MimboGameGroup (MGG)

MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MimboGameGroup (MGG)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

MimboGameGroup Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MimboGameGroup (MGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MimboGameGroup (MGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MimboGameGroup.

Provjerite MimboGameGroup predviđanje cijene sada!

MGG u lokalnim valutama

MimboGameGroup (MGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MimboGameGroup (MGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MimboGameGroup (MGG)

Koliko MimboGameGroup (MGG) vrijedi danas?
Cijena MGG uživo u USD je 0.00150345 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MGG u USD?
Trenutačna cijena MGG u USD je $ 0.00150345. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MimboGameGroup?
Tržišna kapitalizacija za MGG je $ 172.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MGG?
Količina u optjecaju za MGG je 114.60B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MGG?
MGG je postigao ATH cijenu od 0.00151499 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MGG?
MGG je vidio ATL cijenu od 0.0011239 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MGG?
24-satni obujam trgovanja za MGG je -- USD.
Hoće li MGG još narasti ove godine?
MGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:23 (UTC+8)

MimboGameGroup (MGG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.