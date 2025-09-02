MIMANY (MIMANY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04326742$ 0.04326742 $ 0.04326742 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -1.19% Promjena cijene (7D) -1.43% Promjena cijene (7D) -1.43%

MIMANY (MIMANY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIMANYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIMANY je $ 0.04326742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIMANY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MIMANY (MIMANY)

Tržišna kapitalizacija $ 193.00K$ 193.00K $ 193.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.00K$ 193.00K $ 193.00K Količina u optjecaju 969.62M 969.62M 969.62M Ukupna količina 969,619,453.891736 969,619,453.891736 969,619,453.891736

Trenutačna tržišna kapitalizacija MIMANY je $ 193.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIMANY je 969.62M, s ukupnom količinom od 969619453.891736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.00K.