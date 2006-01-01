Millionaire (MLNR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Millionaire (MLNR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Millionaire (MLNR) Informacije Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires! Službena web stranica: https://www.mlnr.life/ Kupi MLNR odmah!

Millionaire (MLNR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Millionaire (MLNR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.34K $ 19.34K $ 19.34K Ukupna količina: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M Količina u optjecaju: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.34K $ 19.34K $ 19.34K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Millionaire (MLNR)

Millionaire (MLNR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Millionaire (MLNR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MLNR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MLNR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MLNR tokena, istražite MLNR cijenu tokena uživo!

MLNR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MLNR? Naša MLNR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MLNR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!