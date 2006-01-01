Millionaire (MLNR) Tokenomika
Millionaire (MLNR) Informacije
Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!
Millionaire (MLNR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Millionaire (MLNR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Millionaire (MLNR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Millionaire (MLNR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MLNR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MLNR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MLNR tokena, istražite MLNR cijenu tokena uživo!
MLNR Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MLNR? Naša MLNR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
