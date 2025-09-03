Više o MLNR

Millionaire Cijena (MLNR)

1 MLNR u USD cijena uživo:

+10.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Millionaire (MLNR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:09:35 (UTC+8)

Millionaire (MLNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.91%

+10.90%

-23.94%

-23.94%

Millionaire (MLNR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001865. Tijekom protekla 24 sata, MLNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001623 i najviše cijene $ 0.00001865, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MLNR je $ 0.00024489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MLNR se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, +10.90% u posljednjih 24 sata i -23.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Millionaire (MLNR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Millionaire je $ 17.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MLNR je 959.21M, s ukupnom količinom od 959206099.2588109. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89K.

Millionaire (MLNR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Millionaire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Millionaire u USD iznosila je $ +0.0000303221.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Millionaire u USD iznosila je $ +0.0000436439.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Millionaire u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+10.90%
30 dana$ +0.0000303221+162.59%
60 dana$ +0.0000436439+234.02%
90 dana$ 0--

Što je Millionaire (MLNR)

Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!

Resurs Millionaire (MLNR)

Službena web-stranica

Millionaire Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Millionaire (MLNR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Millionaire (MLNR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Millionaire.

Provjerite Millionaire predviđanje cijene sada!

MLNR u lokalnim valutama

Millionaire (MLNR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Millionaire (MLNR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MLNR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Millionaire (MLNR)

Koliko Millionaire (MLNR) vrijedi danas?
Cijena MLNR uživo u USD je 0.00001865 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MLNR u USD?
Trenutačna cijena MLNR u USD je $ 0.00001865. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Millionaire?
Tržišna kapitalizacija za MLNR je $ 17.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MLNR?
Količina u optjecaju za MLNR je 959.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MLNR?
MLNR je postigao ATH cijenu od 0.00024489 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MLNR?
MLNR je vidio ATL cijenu od 0.00000389 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MLNR?
24-satni obujam trgovanja za MLNR je -- USD.
Hoće li MLNR još narasti ove godine?
MLNR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MLNR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:09:35 (UTC+8)

Millionaire (MLNR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

