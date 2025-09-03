Millionaire (MLNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001623 $ 0.00001623 $ 0.00001623 24-satna najniža cijena $ 0.00001865 $ 0.00001865 $ 0.00001865 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001623$ 0.00001623 $ 0.00001623 24-satna najviša cijena $ 0.00001865$ 0.00001865 $ 0.00001865 Najviša cijena ikada $ 0.00024489$ 0.00024489 $ 0.00024489 Najniža cijena $ 0.00000389$ 0.00000389 $ 0.00000389 Promjena cijene (1H) +0.91% Promjena cijene (1D) +10.90% Promjena cijene (7D) -23.94% Promjena cijene (7D) -23.94%

Millionaire (MLNR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001865. Tijekom protekla 24 sata, MLNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001623 i najviše cijene $ 0.00001865, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MLNR je $ 0.00024489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MLNR se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, +10.90% u posljednjih 24 sata i -23.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Millionaire (MLNR)

Tržišna kapitalizacija $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Količina u optjecaju 959.21M 959.21M 959.21M Ukupna količina 959,206,099.2588109 959,206,099.2588109 959,206,099.2588109

Trenutačna tržišna kapitalizacija Millionaire je $ 17.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MLNR je 959.21M, s ukupnom količinom od 959206099.2588109. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89K.