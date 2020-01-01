milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u milleniumsweghunter69 (SWEG69), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Informacije Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture. Službena web stranica: https://milleniumsweg69.drr.ac/ Kupi SWEG69 odmah!

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za milleniumsweghunter69 (SWEG69), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.78K $ 24.78K $ 24.78K Ukupna količina: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M Količina u optjecaju: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.78K $ 24.78K $ 24.78K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni milleniumsweghunter69 (SWEG69)

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike milleniumsweghunter69 (SWEG69) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWEG69 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWEG69 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWEG69 tokena, istražite SWEG69 cijenu tokena uživo!

SWEG69 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWEG69? Naša SWEG69 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWEG69 predviđanje cijene tokena odmah!

