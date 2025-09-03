Više o SWEG69

milleniumsweghunter69 Logotip

milleniumsweghunter69 Cijena (SWEG69)

Neuvršten

1 SWEG69 u USD cijena uživo:

--
----
+10.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena milleniumsweghunter69 (SWEG69)
milleniumsweghunter69 (SWEG69) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

+10.02%

-8.28%

-8.28%

milleniumsweghunter69 (SWEG69) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWEG69trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWEG69 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWEG69 se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, +10.02% u posljednjih 24 sata i -8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu milleniumsweghunter69 (SWEG69)

$ 26.01K
$ 26.01K$ 26.01K

--
----

$ 26.01K
$ 26.01K$ 26.01K

994.77M
994.77M 994.77M

994,774,832.888809
994,774,832.888809 994,774,832.888809

Trenutačna tržišna kapitalizacija milleniumsweghunter69 je $ 26.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWEG69 je 994.77M, s ukupnom količinom od 994774832.888809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.01K.

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz milleniumsweghunter69 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz milleniumsweghunter69 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz milleniumsweghunter69 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz milleniumsweghunter69 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+10.02%
30 dana$ 0+7.58%
60 dana$ 0+32.03%
90 dana$ 0--

Što je milleniumsweghunter69 (SWEG69)

Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs milleniumsweghunter69 (SWEG69)

Službena web-stranica

milleniumsweghunter69 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će milleniumsweghunter69 (SWEG69) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših milleniumsweghunter69 (SWEG69) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za milleniumsweghunter69.

Provjerite milleniumsweghunter69 predviđanje cijene sada!

SWEG69 u lokalnim valutama

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike milleniumsweghunter69 (SWEG69) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWEG69 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o milleniumsweghunter69 (SWEG69)

Koliko milleniumsweghunter69 (SWEG69) vrijedi danas?
Cijena SWEG69 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWEG69 u USD?
Trenutačna cijena SWEG69 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija milleniumsweghunter69?
Tržišna kapitalizacija za SWEG69 je $ 26.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWEG69?
Količina u optjecaju za SWEG69 je 994.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWEG69?
SWEG69 je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWEG69?
SWEG69 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWEG69?
24-satni obujam trgovanja za SWEG69 je -- USD.
Hoće li SWEG69 još narasti ove godine?
SWEG69 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWEG69 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.