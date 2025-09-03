milleniumsweghunter69 (SWEG69) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.18% Promjena cijene (1D) +10.02% Promjena cijene (7D) -8.28% Promjena cijene (7D) -8.28%

milleniumsweghunter69 (SWEG69) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWEG69trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWEG69 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWEG69 se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, +10.02% u posljednjih 24 sata i -8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu milleniumsweghunter69 (SWEG69)

Tržišna kapitalizacija $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Količina u optjecaju 994.77M 994.77M 994.77M Ukupna količina 994,774,832.888809 994,774,832.888809 994,774,832.888809

Trenutačna tržišna kapitalizacija milleniumsweghunter69 je $ 26.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWEG69 je 994.77M, s ukupnom količinom od 994774832.888809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.01K.