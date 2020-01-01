MilkySwap (MILKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MilkySwap (MILKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MilkySwap (MILKY) Informacije MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics. Službena web stranica: https://www.milkyswap.exchange/ Kupi MILKY odmah!

MilkySwap (MILKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MilkySwap (MILKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 48.62K $ 48.62K $ 48.62K Ukupna količina: $ 40.97M $ 40.97M $ 40.97M Količina u optjecaju: $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.63K $ 86.63K $ 86.63K Povijesni maksimum: $ 0.912917 $ 0.912917 $ 0.912917 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00211476 $ 0.00211476 $ 0.00211476 Saznajte više o cijeni MilkySwap (MILKY)

MilkySwap (MILKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MilkySwap (MILKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MILKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MILKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MILKY tokena, istražite MILKY cijenu tokena uživo!

