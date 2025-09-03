Više o MILKY

MilkySwap Logotip

MilkySwap Cijena (MILKY)

Neuvršten

1 MILKY u USD cijena uživo:

$0.0021349
$0.0021349$0.0021349
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MilkySwap (MILKY)
MilkySwap (MILKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00206986
$ 0.00206986$ 0.00206986
24-satna najniža cijena
$ 0.00216519
$ 0.00216519$ 0.00216519
24-satna najviša cijena

$ 0.00206986
$ 0.00206986$ 0.00206986

$ 0.00216519
$ 0.00216519$ 0.00216519

$ 0.912917
$ 0.912917$ 0.912917

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+0.58%

-5.87%

-5.87%

MilkySwap (MILKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0021349. Tijekom protekla 24 sata, MILKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206986 i najviše cijene $ 0.00216519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILKY je $ 0.912917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILKY se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MilkySwap (MILKY)

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

--
----

$ 87.49K
$ 87.49K$ 87.49K

22.99M
22.99M 22.99M

40,965,532.0
40,965,532.0 40,965,532.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MilkySwap je $ 49.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILKY je 22.99M, s ukupnom količinom od 40965532.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.49K.

MilkySwap (MILKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MilkySwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MilkySwap u USD iznosila je $ +0.0000538641.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MilkySwap u USD iznosila je $ +0.0009486186.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MilkySwap u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ +0.0000538641+2.52%
60 dana$ +0.0009486186+44.43%
90 dana$ 0--

Što je MilkySwap (MILKY)

MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.

Resurs MilkySwap (MILKY)

Službena web-stranica

MilkySwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MilkySwap (MILKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MilkySwap (MILKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MilkySwap.

Provjerite MilkySwap predviđanje cijene sada!

MILKY u lokalnim valutama

MilkySwap (MILKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MilkySwap (MILKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MILKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MilkySwap (MILKY)

Koliko MilkySwap (MILKY) vrijedi danas?
Cijena MILKY uživo u USD je 0.0021349 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MILKY u USD?
Trenutačna cijena MILKY u USD je $ 0.0021349. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MilkySwap?
Tržišna kapitalizacija za MILKY je $ 49.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MILKY?
Količina u optjecaju za MILKY je 22.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MILKY?
MILKY je postigao ATH cijenu od 0.912917 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MILKY?
MILKY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MILKY?
24-satni obujam trgovanja za MILKY je -- USD.
Hoće li MILKY još narasti ove godine?
MILKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MILKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.