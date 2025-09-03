MilkySwap (MILKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00206986 $ 0.00206986 $ 0.00206986 24-satna najniža cijena $ 0.00216519 $ 0.00216519 $ 0.00216519 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00206986$ 0.00206986 $ 0.00206986 24-satna najviša cijena $ 0.00216519$ 0.00216519 $ 0.00216519 Najviša cijena ikada $ 0.912917$ 0.912917 $ 0.912917 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -5.87% Promjena cijene (7D) -5.87%

MilkySwap (MILKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0021349. Tijekom protekla 24 sata, MILKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206986 i najviše cijene $ 0.00216519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILKY je $ 0.912917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILKY se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MilkySwap (MILKY)

Tržišna kapitalizacija $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.49K$ 87.49K $ 87.49K Količina u optjecaju 22.99M 22.99M 22.99M Ukupna količina 40,965,532.0 40,965,532.0 40,965,532.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MilkySwap je $ 49.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILKY je 22.99M, s ukupnom količinom od 40965532.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.49K.