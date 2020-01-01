MileVerse (MVC) Tokenomika

MileVerse (MVC) Informacije

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

Službena web stranica:
https://mileverse.com/

MileVerse (MVC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MileVerse (MVC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 9.98M
$ 9.98M
$ 9.98M$ 9.98M
Ukupna količina: $ 2.88B
$ 2.88B
$ 2.88B$ 2.88B
Količina u optjecaju: $ 2.69B
$ 2.69B
$ 2.69B$ 2.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.68M
$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M
Povijesni maksimum:
$ 0.563195
$ 0.563195$ 0.563195
Povijesni minimum:
$ 0.00148106
$ 0.00148106$ 0.00148106
Trenutna cijena:
$ 0.00370525
$ 0.00370525$ 0.00370525

MileVerse (MVC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MileVerse (MVC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MVC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MVC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MVC tokena, istražite MVC cijenu tokena uživo!

MVC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MVC? Naša MVC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.