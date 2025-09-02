MileVerse (MVC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00363952 $ 0.00363952 $ 0.00363952 24-satna najniža cijena $ 0.00395337 $ 0.00395337 $ 0.00395337 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00363952$ 0.00363952 $ 0.00363952 24-satna najviša cijena $ 0.00395337$ 0.00395337 $ 0.00395337 Najviša cijena ikada $ 0.563195$ 0.563195 $ 0.563195 Najniža cijena $ 0.00148106$ 0.00148106 $ 0.00148106 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.99% Promjena cijene (7D) -0.99%

MileVerse (MVC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037208. Tijekom protekla 24 sata, MVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00363952 i najviše cijene $ 0.00395337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVC je $ 0.563195, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00148106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MileVerse (MVC)

Tržišna kapitalizacija $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.72M$ 10.72M $ 10.72M Količina u optjecaju 2.69B 2.69B 2.69B Ukupna količina 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767

Trenutačna tržišna kapitalizacija MileVerse je $ 10.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVC je 2.69B, s ukupnom količinom od 2881767830.546767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.72M.