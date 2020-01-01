Milestone Millions (MSMIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Milestone Millions (MSMIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Milestone Millions (MSMIL) Informacije Službena web stranica: https://www.milestonemillions.com/ Bijela knjiga: https://www.milestonemillions.com/document/GreenPaper.pdf Kupi MSMIL odmah!

Milestone Millions (MSMIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Milestone Millions (MSMIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.44K $ 45.44K $ 45.44K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 378.67M $ 378.67M $ 378.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.00K $ 60.00K $ 60.00K Povijesni maksimum: $ 0.00284853 $ 0.00284853 $ 0.00284853 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012 $ 0.00012 $ 0.00012 Saznajte više o cijeni Milestone Millions (MSMIL)

Milestone Millions (MSMIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Milestone Millions (MSMIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MSMIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MSMIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MSMIL tokena, istražite MSMIL cijenu tokena uživo!

MSMIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MSMIL? Naša MSMIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MSMIL predviđanje cijene tokena odmah!

