Milestone Millions (MSMIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00284853$ 0.00284853 $ 0.00284853 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) -0.90% Promjena cijene (7D) -8.81% Promjena cijene (7D) -8.81%

Milestone Millions (MSMIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSMILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSMIL je $ 0.00284853, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSMIL se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i -8.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Milestone Millions (MSMIL)

Tržišna kapitalizacija $ 48.25K$ 48.25K $ 48.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.71K$ 63.71K $ 63.71K Količina u optjecaju 378.67M 378.67M 378.67M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Milestone Millions je $ 48.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSMIL je 378.67M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.71K.