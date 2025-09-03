MILEI Token (MILEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.378642 Najniža cijena $ 0.00681259 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.35%

MILEI Token (MILEI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01326935. Tijekom protekla 24 sata, MILEItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILEI je $ 0.378642, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00681259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILEI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MILEI Token (MILEI)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.69K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MILEI Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILEI je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.69K.