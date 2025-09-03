Više o MILEI

MILEI Token Cijena (MILEI)

1 MILEI u USD cijena uživo:

$0.01326935
$0.01326935$0.01326935
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena MILEI Token (MILEI)
MILEI Token (MILEI) Informacije o cijeni (USD)

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.378642
$ 0.378642$ 0.378642

$ 0.00681259
$ 0.00681259$ 0.00681259

-7.35%

-7.35%

MILEI Token (MILEI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01326935. Tijekom protekla 24 sata, MILEItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILEI je $ 0.378642, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00681259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILEI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MILEI Token (MILEI)

$ 132.69K
$ 132.69K$ 132.69K

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MILEI Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILEI je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.69K.

MILEI Token (MILEI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MILEI Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MILEI Token u USD iznosila je $ +0.0031018366.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MILEI Token u USD iznosila je $ +0.0029609413.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MILEI Token u USD iznosila je $ -0.002401956998235608.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0031018366+23.38%
60 dana$ +0.0029609413+22.31%
90 dana$ -0.002401956998235608-15.32%

Što je MILEI Token (MILEI)

Embodying the spirit of free-market economics, $MILEI is a true libertarian experiment. Operating with 0% taxes, we've started from scratch to create a token that promotes transparent, unrestricted exchange and market-based valuations. The entire token supply has been directly placed in the liquidity pool and the LP will remain locked until October 23, 2027 (the entire presidency of Javier Milei), maintaining the integrity of free trade.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MILEI Token (MILEI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

MILEI Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MILEI Token (MILEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MILEI Token (MILEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MILEI Token.

Provjerite MILEI Token predviđanje cijene sada!

MILEI u lokalnim valutama

MILEI Token (MILEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MILEI Token (MILEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MILEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MILEI Token (MILEI)

Koliko MILEI Token (MILEI) vrijedi danas?
Cijena MILEI uživo u USD je 0.01326935 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MILEI u USD?
Trenutačna cijena MILEI u USD je $ 0.01326935. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MILEI Token?
Tržišna kapitalizacija za MILEI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MILEI?
Količina u optjecaju za MILEI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MILEI?
MILEI je postigao ATH cijenu od 0.378642 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MILEI?
MILEI je vidio ATL cijenu od 0.00681259 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MILEI?
24-satni obujam trgovanja za MILEI je -- USD.
Hoće li MILEI još narasti ove godine?
MILEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MILEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
