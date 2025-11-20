MiladyStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena MiladyStrategy (MLDSTR) danas je $ 0.00003061, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MLDSTR u USD je $ 0.00003061 po MLDSTR.

MiladyStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,605, s količinom u optjecaju od 1.00B MLDSTR. Tijekom posljednja 24 sata, MLDSTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0259101, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002481.

U kratkoročnim performansama, MLDSTR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MiladyStrategy (MLDSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

