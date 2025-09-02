Više o LADYF

Milady Wif Hat Logotip

Milady Wif Hat Cijena (LADYF)

Neuvršten

1 LADYF u USD cijena uživo:

--
----
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Milady Wif Hat (LADYF)
Milady Wif Hat (LADYF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.01%

+7.57%

+7.57%

Milady Wif Hat (LADYF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LADYFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LADYF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LADYF se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +7.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Milady Wif Hat (LADYF)

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Milady Wif Hat je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LADYF je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.60M.

Milady Wif Hat (LADYF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Milady Wif Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Milady Wif Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Milady Wif Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Milady Wif Hat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.01%
30 dana$ 0+45.04%
60 dana$ 0+37.74%
90 dana$ 0--

Što je Milady Wif Hat (LADYF)

Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token. $LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat. Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Milady Wif Hat (LADYF)

Službena web-stranica

Milady Wif Hat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Milady Wif Hat (LADYF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Milady Wif Hat (LADYF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Milady Wif Hat.

Provjerite Milady Wif Hat predviđanje cijene sada!

LADYF u lokalnim valutama

Milady Wif Hat (LADYF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Milady Wif Hat (LADYF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LADYF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Milady Wif Hat (LADYF)

Koliko Milady Wif Hat (LADYF) vrijedi danas?
Cijena LADYF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LADYF u USD?
Trenutačna cijena LADYF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Milady Wif Hat?
Tržišna kapitalizacija za LADYF je $ 2.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LADYF?
Količina u optjecaju za LADYF je 1.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LADYF?
LADYF je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LADYF?
LADYF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LADYF?
24-satni obujam trgovanja za LADYF je -- USD.
Hoće li LADYF još narasti ove godine?
LADYF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LADYF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.