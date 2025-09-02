Milady Wif Hat (LADYF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) +7.57% Promjena cijene (7D) +7.57%

Milady Wif Hat (LADYF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LADYFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LADYF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LADYF se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +7.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Milady Wif Hat (LADYF)

Tržišna kapitalizacija $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Milady Wif Hat je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LADYF je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.60M.