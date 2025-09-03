MIKI (MIKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00404413$ 0.00404413 $ 0.00404413 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.99% Promjena cijene (7D) +7.49% Promjena cijene (7D) +7.49%

MIKI (MIKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIKI je $ 0.00404413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +7.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MIKI (MIKI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MIKI je $ 14.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIKI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.01K.