Mike Cijena danas

Trenutačna cijena Mike (MIKE) danas je $ 0.00001264, s promjenom od 4.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIKE u USD je $ 0.00001264 po MIKE.

Mike trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,661.66, s količinom u optjecaju od 1.00B MIKE. Tijekom posljednja 24 sata, MIKE trgovao je između $ 0.00001229 (niska) i $ 0.00001333 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013531, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001229.

U kratkoročnim performansama, MIKE se kretao +0.12% u posljednjem satu i -19.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mike (MIKE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mike je $ 12.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIKE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.66K.