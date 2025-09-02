Mikawa Inu (SHIKOKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.84% Promjena cijene (1D) -21.82% Promjena cijene (7D) -6.92% Promjena cijene (7D) -6.92%

Mikawa Inu (SHIKOKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIKOKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIKOKU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIKOKU se promijenio za +1.84% u posljednjih sat vremena, -21.82% u posljednjih 24 sata i -6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mikawa Inu (SHIKOKU)

Tržišna kapitalizacija $ 99.90K$ 99.90K $ 99.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.90K$ 99.90K $ 99.90K Količina u optjecaju 998.89T 998.89T 998.89T Ukupna količina 998,886,308,298,114.9 998,886,308,298,114.9 998,886,308,298,114.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mikawa Inu je $ 99.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIKOKU je 998.89T, s ukupnom količinom od 998886308298114.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.90K.