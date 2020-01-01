Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Informacije Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Službena web stranica: https://miharu.wtf/ Kupi $MIHARU odmah!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.18K Ukupna količina: $ 999.09M Količina u optjecaju: $ 999.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.18K Povijesni maksimum: $ 0.00139195 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $MIHARU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $MIHARU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $MIHARU tokena, istražite $MIHARU cijenu tokena uživo!

$MIHARU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $MIHARU? Naša $MIHARU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $MIHARU predviđanje cijene tokena odmah!

