Migraine (MIGRAINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0007333$ 0.0007333 $ 0.0007333 Najniža cijena $ 0.00000532$ 0.00000532 $ 0.00000532 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.31% Promjena cijene (7D) +8.31%

Migraine (MIGRAINE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001068. Tijekom protekla 24 sata, MIGRAINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIGRAINE je $ 0.0007333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000532.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIGRAINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Migraine (MIGRAINE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Količina u optjecaju 997.65M 997.65M 997.65M Ukupna količina 997,652,695.252118 997,652,695.252118 997,652,695.252118

Trenutačna tržišna kapitalizacija Migraine je $ 10.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIGRAINE je 997.65M, s ukupnom količinom od 997652695.252118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.65K.