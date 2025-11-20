MightFly Cijena danas

Trenutačna cijena MightFly (MIGHTFLY) danas je $ 0.00001334, s promjenom od 1.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIGHTFLY u USD je $ 0.00001334 po MIGHTFLY.

MightFly trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,334.94, s količinom u optjecaju od 999.85M MIGHTFLY. Tijekom posljednja 24 sata, MIGHTFLY trgovao je između $ 0.00001274 (niska) i $ 0.00001357 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00586293, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001274.

U kratkoročnim performansama, MIGHTFLY se kretao -- u posljednjem satu i -8.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MightFly (MIGHTFLY)

Tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,847,256.258783 999,847,256.258783 999,847,256.258783

Trenutačna tržišna kapitalizacija MightFly je $ 13.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIGHTFLY je 999.85M, s ukupnom količinom od 999847256.258783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.33K.