Midnight (NIGHT) Informacije Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Službena web stranica: https://www.midnight.io/ Bijela knjiga: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Kupi NIGHT odmah!

Midnight (NIGHT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midnight (NIGHT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 315.63K $ 315.63K $ 315.63K Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Povijesni maksimum: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Povijesni minimum: $ 0.00022679 $ 0.00022679 $ 0.00022679 Trenutna cijena: $ 0.00050863 $ 0.00050863 $ 0.00050863 Saznajte više o cijeni Midnight (NIGHT)

Midnight (NIGHT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midnight (NIGHT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIGHT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIGHT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIGHT tokena, istražite NIGHT cijenu tokena uživo!

NIGHT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NIGHT? Naša NIGHT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NIGHT predviđanje cijene tokena odmah!

