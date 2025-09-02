Više o NIGHT

Midnight Logotip

Midnight Cijena (NIGHT)

Neuvršten

$0.00025601
-28.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Midnight (NIGHT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:12:17 (UTC+8)

Midnight (NIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

-28.69%

-28.18%

-28.18%

Midnight (NIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00025561. Tijekom protekla 24 sata, NIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00022679 i najviše cijene $ 0.00035848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIGHT je $ 0.01921941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00022679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIGHT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -28.69% u posljednjih 24 sata i -28.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midnight (NIGHT)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midnight je $ 159.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIGHT je 622.26M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 768.02K.

Midnight (NIGHT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midnight u USD iznosila je $ -0.000102870780369569.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midnight u USD iznosila je $ -0.0000753586.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midnight u USD iznosila je $ -0.0001353147.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midnight u USD iznosila je $ -0.0002735232273689669.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000102870780369569-28.69%
30 dana$ -0.0000753586-29.48%
60 dana$ -0.0001353147-52.93%
90 dana$ -0.0002735232273689669-51.69%

Što je Midnight (NIGHT)

Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Midnight Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midnight (NIGHT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midnight (NIGHT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midnight.

Provjerite Midnight predviđanje cijene sada!

NIGHT u lokalnim valutama

Midnight (NIGHT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midnight (NIGHT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIGHT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midnight (NIGHT)

Koliko Midnight (NIGHT) vrijedi danas?
Cijena NIGHT uživo u USD je 0.00025561 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIGHT u USD?
Trenutačna cijena NIGHT u USD je $ 0.00025561. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midnight?
Tržišna kapitalizacija za NIGHT je $ 159.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIGHT?
Količina u optjecaju za NIGHT je 622.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIGHT?
NIGHT je postigao ATH cijenu od 0.01921941 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIGHT?
NIGHT je vidio ATL cijenu od 0.00022679 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIGHT?
24-satni obujam trgovanja za NIGHT je -- USD.
Hoće li NIGHT još narasti ove godine?
NIGHT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIGHT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
