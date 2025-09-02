Midnight (NIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00022679 24-satna najniža cijena $ 0.00035848 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00022679 24-satna najviša cijena $ 0.00035848 Najviša cijena ikada $ 0.01921941 Najniža cijena $ 0.00022679 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -28.69% Promjena cijene (7D) -28.18%

Midnight (NIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00025561. Tijekom protekla 24 sata, NIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00022679 i najviše cijene $ 0.00035848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIGHT je $ 0.01921941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00022679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIGHT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -28.69% u posljednjih 24 sata i -28.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midnight (NIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 159.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 768.02K Količina u optjecaju 622.26M Ukupna količina 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midnight je $ 159.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIGHT je 622.26M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 768.02K.