Više o MEARTH

MEARTH Informacije o cijeni

MEARTH Bijela knjiga

MEARTH Službena web stranica

MEARTH Tokenomija

MEARTH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Middle Earth AI Logotip

Middle Earth AI Cijena (MEARTH)

Neuvršten

1 MEARTH u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Middle Earth AI (MEARTH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:23:08 (UTC+8)

Middle Earth AI (MEARTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.34%

-5.34%

Middle Earth AI (MEARTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEARTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEARTH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEARTH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Middle Earth AI (MEARTH)

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

--
----

$ 20.48K
$ 20.48K$ 20.48K

939.66M
939.66M 939.66M

999,773,202.814738
999,773,202.814738 999,773,202.814738

Trenutačna tržišna kapitalizacija Middle Earth AI je $ 19.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEARTH je 939.66M, s ukupnom količinom od 999773202.814738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.48K.

Middle Earth AI (MEARTH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Middle Earth AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Middle Earth AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Middle Earth AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Middle Earth AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.63%
60 dana$ 0+23.66%
90 dana$ 0--

Što je Middle Earth AI (MEARTH)

Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Middle Earth AI (MEARTH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Middle Earth AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Middle Earth AI (MEARTH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Middle Earth AI (MEARTH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Middle Earth AI.

Provjerite Middle Earth AI predviđanje cijene sada!

MEARTH u lokalnim valutama

Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Middle Earth AI (MEARTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEARTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Middle Earth AI (MEARTH)

Koliko Middle Earth AI (MEARTH) vrijedi danas?
Cijena MEARTH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEARTH u USD?
Trenutačna cijena MEARTH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Middle Earth AI?
Tržišna kapitalizacija za MEARTH je $ 19.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEARTH?
Količina u optjecaju za MEARTH je 939.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEARTH?
MEARTH je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEARTH?
MEARTH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEARTH?
24-satni obujam trgovanja za MEARTH je -- USD.
Hoće li MEARTH još narasti ove godine?
MEARTH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEARTH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:23:08 (UTC+8)

Middle Earth AI (MEARTH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.