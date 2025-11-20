Midas The Minotaur Cijena danas

Trenutačna cijena Midas The Minotaur (MIDAS) danas je $ 0.00048641, s promjenom od 2.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIDAS u USD je $ 0.00048641 po MIDAS.

Midas The Minotaur trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,317,478, s količinom u optjecaju od 8.89B MIDAS. Tijekom posljednja 24 sata, MIDAS trgovao je između $ 0.00046126 (niska) i $ 0.00050699 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00085309, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011225.

U kratkoročnim performansama, MIDAS se kretao +1.03% u posljednjem satu i -1.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Midas The Minotaur (MIDAS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Količina u optjecaju 8.89B 8.89B 8.89B Ukupna količina 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

