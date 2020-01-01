Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika
Midas of DeFi (MIDAS) Informacije
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas of DeFi (MIDAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Midas of DeFi (MIDAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MIDAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MIDAS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MIDAS tokena, istražite MIDAS cijenu tokena uživo!
