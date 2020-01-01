Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Midas of DeFi (MIDAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Midas of DeFi (MIDAS) Informacije The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Službena web stranica: https://midasofdefi.xyz Kupi MIDAS odmah!

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas of DeFi (MIDAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.52K $ 15.52K $ 15.52K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.52K $ 15.52K $ 15.52K Povijesni maksimum: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015518 $ 0.00015518 $ 0.00015518 Saznajte više o cijeni Midas of DeFi (MIDAS)

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midas of DeFi (MIDAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MIDAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MIDAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MIDAS tokena, istražite MIDAS cijenu tokena uživo!

MIDAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MIDAS? Naša MIDAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MIDAS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!