Midas of DeFi (MIDAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00003386 24-satna najviša cijena $ 0.00015252 Najviša cijena ikada $ 0.00801736 Najniža cijena $ 0.00003386 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) -11.01%

Midas of DeFi (MIDAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014879. Tijekom protekla 24 sata, MIDAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003386 i najviše cijene $ 0.00015252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIDAS je $ 0.00801736, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIDAS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -11.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas of DeFi (MIDAS)

Tržišna kapitalizacija $ 14.92K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.92K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas of DeFi je $ 14.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIDAS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.92K.