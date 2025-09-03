Više o MIDAS

Midas of DeFi Logotip

Midas of DeFi Cijena (MIDAS)

Neuvršten

1 MIDAS u USD cijena uživo:

$0.00014917
$0.00014917$0.00014917
+0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Midas of DeFi (MIDAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:24:09 (UTC+8)

Midas of DeFi (MIDAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386
24-satna najniža cijena
$ 0.00015252
$ 0.00015252$ 0.00015252
24-satna najviša cijena

$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386

$ 0.00015252
$ 0.00015252$ 0.00015252

$ 0.00801736
$ 0.00801736$ 0.00801736

$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386

+0.01%

-0.14%

-11.01%

-11.01%

Midas of DeFi (MIDAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014879. Tijekom protekla 24 sata, MIDAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003386 i najviše cijene $ 0.00015252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIDAS je $ 0.00801736, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIDAS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -11.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas of DeFi (MIDAS)

$ 14.92K
$ 14.92K$ 14.92K

--
----

$ 14.92K
$ 14.92K$ 14.92K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas of DeFi je $ 14.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIDAS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.92K.

Midas of DeFi (MIDAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midas of DeFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midas of DeFi u USD iznosila je $ -0.0000046508.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midas of DeFi u USD iznosila je $ -0.0000901312.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midas of DeFi u USD iznosila je $ -0.0005573606700260463.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.14%
30 dana$ -0.0000046508-3.12%
60 dana$ -0.0000901312-60.57%
90 dana$ -0.0005573606700260463-78.92%

Što je Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Resurs Midas of DeFi (MIDAS)

Službena web-stranica

Midas of DeFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midas of DeFi (MIDAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midas of DeFi (MIDAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midas of DeFi.

Provjerite Midas of DeFi predviđanje cijene sada!

MIDAS u lokalnim valutama

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midas of DeFi (MIDAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIDAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midas of DeFi (MIDAS)

Koliko Midas of DeFi (MIDAS) vrijedi danas?
Cijena MIDAS uživo u USD je 0.00014879 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIDAS u USD?
Trenutačna cijena MIDAS u USD je $ 0.00014879. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midas of DeFi?
Tržišna kapitalizacija za MIDAS je $ 14.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIDAS?
Količina u optjecaju za MIDAS je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIDAS?
MIDAS je postigao ATH cijenu od 0.00801736 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIDAS?
MIDAS je vidio ATL cijenu od 0.00003386 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIDAS?
24-satni obujam trgovanja za MIDAS je -- USD.
Hoće li MIDAS još narasti ove godine?
MIDAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIDAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:24:09 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.