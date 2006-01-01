Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Midas mTBILL (MTBILL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Midas mTBILL (MTBILL) Informacije Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Službena web stranica: https://www.midas.app Kupi MTBILL odmah!

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas mTBILL (MTBILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Ukupna količina: $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Količina u optjecaju: $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Povijesni maksimum: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Povijesni minimum: $ 0.937036 $ 0.937036 $ 0.937036 Trenutna cijena: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Saznajte više o cijeni Midas mTBILL (MTBILL)

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midas mTBILL (MTBILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTBILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTBILL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTBILL tokena, istražite MTBILL cijenu tokena uživo!

MTBILL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MTBILL? Naša MTBILL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MTBILL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!