Midas mTBILL (MTBILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24-satna najniža cijena $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 24-satna najviša cijena $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Najviša cijena ikada $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Najniža cijena $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) cijena u stvarnom vremenu je $1.035. Tijekom protekla 24 sata, MTBILLtrgovalo je između najniže cijene $ 1.035 i najviše cijene $ 1.035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTBILL je $ 1.035, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.937036.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTBILL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mTBILL (MTBILL)

Tržišna kapitalizacija $ 7.50M$ 7.50M $ 7.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.50M$ 7.50M $ 7.50M Količina u optjecaju 7.25M 7.25M 7.25M Ukupna količina 7,249,223.78005947 7,249,223.78005947 7,249,223.78005947

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mTBILL je $ 7.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTBILL je 7.25M, s ukupnom količinom od 7249223.78005947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.50M.