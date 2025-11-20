Midas msyrupUSDp Cijena danas

Trenutačna cijena Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) danas je $ 1.012, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSYRUPUSDP u USD je $ 1.012 po MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 109,737,834, s količinom u optjecaju od 108.41M MSYRUPUSDP. Tijekom posljednja 24 sata, MSYRUPUSDP trgovao je između $ 1.012 (niska) i $ 1.012 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.012, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MSYRUPUSDP se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Tržišna kapitalizacija $ 109.74M$ 109.74M $ 109.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.74M$ 109.74M $ 109.74M Količina u optjecaju 108.41M 108.41M 108.41M Ukupna količina 108,411,035.4418345 108,411,035.4418345 108,411,035.4418345

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas msyrupUSDp je $ 109.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSYRUPUSDP je 108.41M, s ukupnom količinom od 108411035.4418345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.74M.