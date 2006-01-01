Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Informacije mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Službena web stranica: https://midas.app/mre7yield Bijela knjiga: https://docs.midas.app/ Kupi MRE7YIELD odmah!

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Ukupna količina: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Količina u optjecaju: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Povijesni maksimum: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Povijesni minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Trenutna cijena: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Saznajte više o cijeni Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MRE7YIELD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MRE7YIELD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MRE7YIELD tokena, istražite MRE7YIELD cijenu tokena uživo!

MRE7YIELD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MRE7YIELD? Naša MRE7YIELD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MRE7YIELD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!