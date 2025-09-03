Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.047 24-satna najniža cijena $ 1.047 24-satna najviša cijena $ 1.047 Najviša cijena ikada $ 1.047 Najniža cijena $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) cijena u stvarnom vremenu je $1.047. Tijekom protekla 24 sata, MRE7YIELDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.047 i najviše cijene $ 1.047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MRE7YIELD je $ 1.047, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MRE7YIELD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.60M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.60M Količina u optjecaju 4.39M Ukupna količina 4,392,868.814165471

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mRe7YIELD je $ 4.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MRE7YIELD je 4.39M, s ukupnom količinom od 4392868.814165471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.