Midas mRe7YIELD Logotip

Midas mRe7YIELD Cijena (MRE7YIELD)

Neuvršten

1 MRE7YIELD u USD cijena uživo:

$1.047
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:03:00 (UTC+8)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.047
24-satna najniža cijena
$ 1.047
24-satna najviša cijena

$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.0
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) cijena u stvarnom vremenu je $1.047. Tijekom protekla 24 sata, MRE7YIELDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.047 i najviše cijene $ 1.047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MRE7YIELD je $ 1.047, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MRE7YIELD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

$ 4.60M
--
$ 4.60M
4.39M
4,392,868.814165471
Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mRe7YIELD je $ 4.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MRE7YIELD je 4.39M, s ukupnom količinom od 4392868.814165471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midas mRe7YIELD u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midas mRe7YIELD u USD iznosila je $ +0.0151727052.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midas mRe7YIELD u USD iznosila je $ +0.0236511018.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midas mRe7YIELD u USD iznosila je $ +0.02921691.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0151727052+1.45%
60 dana$ +0.0236511018+2.26%
90 dana$ +0.02921691+2.87%

Što je Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Resurs Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Midas mRe7YIELD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midas mRe7YIELD.

Provjerite Midas mRe7YIELD predviđanje cijene sada!

MRE7YIELD u lokalnim valutama

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MRE7YIELD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Koliko Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) vrijedi danas?
Cijena MRE7YIELD uživo u USD je 1.047 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MRE7YIELD u USD?
Trenutačna cijena MRE7YIELD u USD je $ 1.047. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midas mRe7YIELD?
Tržišna kapitalizacija za MRE7YIELD je $ 4.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MRE7YIELD?
Količina u optjecaju za MRE7YIELD je 4.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MRE7YIELD?
MRE7YIELD je postigao ATH cijenu od 1.047 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MRE7YIELD?
MRE7YIELD je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MRE7YIELD?
24-satni obujam trgovanja za MRE7YIELD je -- USD.
Hoće li MRE7YIELD još narasti ove godine?
MRE7YIELD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MRE7YIELD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

