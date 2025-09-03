Više o MMEV

Midas mMEV Logotip

Midas mMEV Cijena (MMEV)

Neuvršten

1 MMEV u USD cijena uživo:

$1.061
$1.061
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Midas mMEV (MMEV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:02:53 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.061
$ 1.061
24-satna najniža cijena
$ 1.061
$ 1.061
24-satna najviša cijena

$ 1.061
$ 1.061

$ 1.061
$ 1.061

$ 1.061
$ 1.061

$ 1.011
$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.15%

+0.15%

Midas mMEV (MMEV) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, MMEVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.061 i najviše cijene $ 1.061, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMEV je $ 1.061, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMEV se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mMEV (MMEV)

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 292.74K
$ 292.74K

0.00
0.00

275,881.0
275,881.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mMEV je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMEV je 0.00, s ukupnom količinom od 275881.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 292.74K.

Midas mMEV (MMEV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midas mMEV u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midas mMEV u USD iznosila je $ +0.0090875711.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midas mMEV u USD iznosila je $ +0.0203394761.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midas mMEV u USD iznosila je $ +0.02754876.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0090875711+0.86%
60 dana$ +0.0203394761+1.92%
90 dana$ +0.02754876+2.67%

Što je Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Midas mMEV Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midas mMEV (MMEV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midas mMEV (MMEV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midas mMEV.

Provjerite Midas mMEV predviđanje cijene sada!

MMEV u lokalnim valutama

Midas mMEV (MMEV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midas mMEV (MMEV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MMEV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midas mMEV (MMEV)

Koliko Midas mMEV (MMEV) vrijedi danas?
Cijena MMEV uživo u USD je 1.061 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MMEV u USD?
Trenutačna cijena MMEV u USD je $ 1.061. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midas mMEV?
Tržišna kapitalizacija za MMEV je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MMEV?
Količina u optjecaju za MMEV je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MMEV?
MMEV je postigao ATH cijenu od 1.061 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MMEV?
MMEV je vidio ATL cijenu od 1.011 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MMEV?
24-satni obujam trgovanja za MMEV je -- USD.
Hoće li MMEV još narasti ove godine?
MMEV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MMEV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:02:53 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.