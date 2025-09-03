Midas mMEV (MMEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24-satna najniža cijena $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 24-satna najviša cijena $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Najviša cijena ikada $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Najniža cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.15% Promjena cijene (7D) +0.15%

Midas mMEV (MMEV) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, MMEVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.061 i najviše cijene $ 1.061, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMEV je $ 1.061, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMEV se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mMEV (MMEV)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 292.74K$ 292.74K $ 292.74K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 275,881.0 275,881.0 275,881.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mMEV je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMEV je 0.00, s ukupnom količinom od 275881.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 292.74K.