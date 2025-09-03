Midas mEDGE (MEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24-satna najniža cijena $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24-satna najviša cijena $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Najviša cijena ikada $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Najniža cijena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Midas mEDGE (MEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $1.039. Tijekom protekla 24 sata, MEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.039 i najviše cijene $ 1.039, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEDGE je $ 1.039, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEDGE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mEDGE (MEDGE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,213,008.0 1,213,008.0 1,213,008.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mEDGE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEDGE je 0.00, s ukupnom količinom od 1213008.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.