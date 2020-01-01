Midas mBTC (MBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Midas mBTC (MBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Midas mBTC (MBTC) Informacije Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Službena web stranica: https://midas.app/mbtc Bijela knjiga: https://docs.midas.app/ Kupi MBTC odmah!

Midas mBTC (MBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas mBTC (MBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Ukupna količina: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Količina u optjecaju: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Povijesni maksimum: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 Povijesni minimum: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Trenutna cijena: $ 112,931 $ 112,931 $ 112,931 Saznajte više o cijeni Midas mBTC (MBTC)

Midas mBTC (MBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midas mBTC (MBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBTC tokena, istražite MBTC cijenu tokena uživo!

MBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MBTC? Naša MBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MBTC predviđanje cijene tokena odmah!

