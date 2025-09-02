Midas mBTC (MBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 110,772 24-satna najviša cijena $ 113,987 Najviša cijena ikada $ 127,974 Najniža cijena $ 75,962 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) +0.91% Promjena cijene (7D) +0.36%

Midas mBTC (MBTC) cijena u stvarnom vremenu je $113,622. Tijekom protekla 24 sata, MBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 110,772 i najviše cijene $ 113,987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBTC je $ 127,974, dok je najniža cijena svih vremena $ 75,962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBTC se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.91% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mBTC (MBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.29M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.29M Količina u optjecaju 20.15 Ukupna količina 20.150490434648045

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mBTC je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBTC je 20.15, s ukupnom količinom od 20.150490434648045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.29M.