Više o MBTC

MBTC Informacije o cijeni

MBTC Bijela knjiga

MBTC Službena web stranica

MBTC Tokenomija

MBTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Midas mBTC Logotip

Midas mBTC Cijena (MBTC)

Neuvršten

1 MBTC u USD cijena uživo:

$113,622
$113,622$113,622
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Midas mBTC (MBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:39:49 (UTC+8)

Midas mBTC (MBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 110,772
$ 110,772$ 110,772
24-satna najniža cijena
$ 113,987
$ 113,987$ 113,987
24-satna najviša cijena

$ 110,772
$ 110,772$ 110,772

$ 113,987
$ 113,987$ 113,987

$ 127,974
$ 127,974$ 127,974

$ 75,962
$ 75,962$ 75,962

+0.41%

+0.91%

+0.36%

+0.36%

Midas mBTC (MBTC) cijena u stvarnom vremenu je $113,622. Tijekom protekla 24 sata, MBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 110,772 i najviše cijene $ 113,987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBTC je $ 127,974, dok je najniža cijena svih vremena $ 75,962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBTC se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.91% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mBTC (MBTC)

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

--
----

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

20.15
20.15 20.15

20.150490434648045
20.150490434648045 20.150490434648045

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mBTC je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBTC je 20.15, s ukupnom količinom od 20.150490434648045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.29M.

Midas mBTC (MBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midas mBTC u USD iznosila je $ +1,026.99.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midas mBTC u USD iznosila je $ -2,836.9936314000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midas mBTC u USD iznosila je $ +2,375.4951540000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midas mBTC u USD iznosila je $ +5,213.74815927267.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1,026.99+0.91%
30 dana$ -2,836.9936314000-2.49%
60 dana$ +2,375.4951540000+2.09%
90 dana$ +5,213.74815927267+4.81%

Što je Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Midas mBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midas mBTC (MBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midas mBTC (MBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midas mBTC.

Provjerite Midas mBTC predviđanje cijene sada!

MBTC u lokalnim valutama

Midas mBTC (MBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midas mBTC (MBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midas mBTC (MBTC)

Koliko Midas mBTC (MBTC) vrijedi danas?
Cijena MBTC uživo u USD je 113,622 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBTC u USD?
Trenutačna cijena MBTC u USD je $ 113,622. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midas mBTC?
Tržišna kapitalizacija za MBTC je $ 2.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBTC?
Količina u optjecaju za MBTC je 20.15 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBTC?
MBTC je postigao ATH cijenu od 127,974 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBTC?
MBTC je vidio ATL cijenu od 75,962 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBTC?
24-satni obujam trgovanja za MBTC je -- USD.
Hoće li MBTC još narasti ove godine?
MBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:39:49 (UTC+8)

Midas mBTC (MBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.