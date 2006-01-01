Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Midas mBASIS (MBASIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Midas mBASIS (MBASIS) Informacije At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Službena web stranica: https://midas.app/mbasis Bijela knjiga: https://docs.midas.app Kupi MBASIS odmah!

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midas mBASIS (MBASIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.79M Ukupna količina: $ 11.27M Količina u optjecaju: $ 11.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.79M Povijesni maksimum: $ 1.14 Povijesni minimum: $ 0.219164 Trenutna cijena: $ 1.14

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midas mBASIS (MBASIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBASIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBASIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBASIS tokena, istražite MBASIS cijenu tokena uživo!

