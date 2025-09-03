Midas mBASIS (MBASIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-satna najniža cijena $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24-satna najviša cijena $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najviša cijena ikada $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najniža cijena $ 0.219164$ 0.219164 $ 0.219164 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.23% Promjena cijene (7D) +0.23%

Midas mBASIS (MBASIS) cijena u stvarnom vremenu je $1.14. Tijekom protekla 24 sata, MBASIStrgovalo je između najniže cijene $ 1.14 i najviše cijene $ 1.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBASIS je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.219164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBASIS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mBASIS (MBASIS)

Tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Količina u optjecaju 11.27M 11.27M 11.27M Ukupna količina 11,265,714.2265035 11,265,714.2265035 11,265,714.2265035

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mBASIS je $ 12.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBASIS je 11.27M, s ukupnom količinom od 11265714.2265035. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79M.