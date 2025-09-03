Više o MBASIS

Midas mBASIS Cijena (MBASIS)

1 MBASIS u USD cijena uživo:

$1.14
$1.14$1.14
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Midas mBASIS (MBASIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:02:38 (UTC+8)

Midas mBASIS (MBASIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24-satna najniža cijena
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24-satna najviša cijena

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.219164
$ 0.219164$ 0.219164

0.00%

0.00%

+0.23%

+0.23%

Midas mBASIS (MBASIS) cijena u stvarnom vremenu je $1.14. Tijekom protekla 24 sata, MBASIStrgovalo je između najniže cijene $ 1.14 i najviše cijene $ 1.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBASIS je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.219164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBASIS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Midas mBASIS (MBASIS)

$ 12.79M
$ 12.79M$ 12.79M

--
----

$ 12.79M
$ 12.79M$ 12.79M

11.27M
11.27M 11.27M

11,265,714.2265035
11,265,714.2265035 11,265,714.2265035

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mBASIS je $ 12.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBASIS je 11.27M, s ukupnom količinom od 11265714.2265035. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79M.

Midas mBASIS (MBASIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Midas mBASIS u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Midas mBASIS u USD iznosila je $ +0.1448170500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Midas mBASIS u USD iznosila je $ +0.0203173080.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Midas mBASIS u USD iznosila je $ +0.02664159.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.1448170500+12.70%
60 dana$ +0.0203173080+1.78%
90 dana$ +0.02664159+2.39%

Što je Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

Resurs Midas mBASIS (MBASIS)

Službena web-stranica

Midas mBASIS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Midas mBASIS (MBASIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Midas mBASIS (MBASIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Midas mBASIS.

Provjerite Midas mBASIS predviđanje cijene sada!

MBASIS u lokalnim valutama

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Midas mBASIS (MBASIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBASIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Midas mBASIS (MBASIS)

Koliko Midas mBASIS (MBASIS) vrijedi danas?
Cijena MBASIS uživo u USD je 1.14 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBASIS u USD?
Trenutačna cijena MBASIS u USD je $ 1.14. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Midas mBASIS?
Tržišna kapitalizacija za MBASIS je $ 12.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBASIS?
Količina u optjecaju za MBASIS je 11.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBASIS?
MBASIS je postigao ATH cijenu od 1.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBASIS?
MBASIS je vidio ATL cijenu od 0.219164 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBASIS?
24-satni obujam trgovanja za MBASIS je -- USD.
Hoće li MBASIS još narasti ove godine?
MBASIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBASIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:02:38 (UTC+8)

