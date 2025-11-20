MicroStrategy xStock Cijena danas

Trenutačna cijena MicroStrategy xStock (MSTRX) danas je $ 193.56, s promjenom od 5.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSTRX u USD je $ 193.56 po MSTRX.

MicroStrategy xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,489,331, s količinom u optjecaju od 48.96K MSTRX. Tijekom posljednja 24 sata, MSTRX trgovao je između $ 182.65 (niska) i $ 205.05 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 462.34, dok je rekordna najniža cijena bila $ 182.65.

U kratkoročnim performansama, MSTRX se kretao +0.53% u posljednjem satu i -14.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MicroStrategy xStock (MSTRX)

Tržišna kapitalizacija $ 9.49M$ 9.49M $ 9.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.91M$ 15.91M $ 15.91M Količina u optjecaju 48.96K 48.96K 48.96K Ukupna količina 82,099.50434747 82,099.50434747 82,099.50434747

