Microsoft xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Microsoft xStock (MSFTX) danas je $ 492.65, s promjenom od 3.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSFTX u USD je $ 492.65 po MSFTX.

Microsoft xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,332,436, s količinom u optjecaju od 2.70K MSFTX. Tijekom posljednja 24 sata, MSFTX trgovao je između $ 479.67 (niska) i $ 509.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 767.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 479.67.

U kratkoročnim performansama, MSFTX se kretao +0.05% u posljednjem satu i -2.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Microsoft xStock (MSFTX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.18M Količina u optjecaju 2.70K Ukupna količina 24,724.15289199083

Trenutačna tržišna kapitalizacija Microsoft xStock je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSFTX je 2.70K, s ukupnom količinom od 24724.15289199083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.18M.