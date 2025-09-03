Više o DMSFT

1 DMSFT u USD cijena uživo:

$28.74
$28.74$28.74
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)
Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 28.74
$ 28.74$ 28.74
24-satna najniža cijena
$ 28.74
$ 28.74$ 28.74
24-satna najviša cijena

$ 28.74
$ 28.74$ 28.74

$ 28.74
$ 28.74$ 28.74

$ 355.06
$ 355.06$ 355.06

$ 5.34
$ 5.34$ 5.34

--

0.00%

0.00%

0.00%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) cijena u stvarnom vremenu je $28.74. Tijekom protekla 24 sata, DMSFTtrgovalo je između najniže cijene $ 28.74 i najviše cijene $ 28.74, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMSFT je $ 355.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.34.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMSFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Microsoft Tokenized Stock Defichain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMSFT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Microsoft Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Microsoft Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Microsoft Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Microsoft Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ -14.05284270970476.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0.00000000000.00%
90 dana$ -14.05284270970476-32.83%

Što je Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

Službena web-stranica

Microsoft Tokenized Stock Defichain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Microsoft Tokenized Stock Defichain.

Provjerite Microsoft Tokenized Stock Defichain predviđanje cijene sada!

DMSFT u lokalnim valutama

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMSFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

Koliko Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) vrijedi danas?
Cijena DMSFT uživo u USD je 28.74 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DMSFT u USD?
Trenutačna cijena DMSFT u USD je $ 28.74. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Microsoft Tokenized Stock Defichain?
Tržišna kapitalizacija za DMSFT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DMSFT?
Količina u optjecaju za DMSFT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DMSFT?
DMSFT je postigao ATH cijenu od 355.06 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DMSFT?
DMSFT je vidio ATL cijenu od 5.34 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DMSFT?
24-satni obujam trgovanja za DMSFT je -- USD.
Hoće li DMSFT još narasti ove godine?
DMSFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DMSFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

