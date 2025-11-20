microcap Cijena danas

Trenutačna cijena microcap (MICROCAP) danas je $ 0.00000474, s promjenom od 2.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MICROCAP u USD je $ 0.00000474 po MICROCAP.

microcap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,736.67, s količinom u optjecaju od 999.60M MICROCAP. Tijekom posljednja 24 sata, MICROCAP trgovao je između $ 0.00000472 (niska) i $ 0.00000491 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00028495, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000472.

U kratkoročnim performansama, MICROCAP se kretao +0.48% u posljednjem satu i -14.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu microcap (MICROCAP)

Tržišna kapitalizacija $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Količina u optjecaju 999.60M 999.60M 999.60M Ukupna količina 999,598,469.326437 999,598,469.326437 999,598,469.326437

Trenutačna tržišna kapitalizacija microcap je $ 4.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MICROCAP je 999.60M, s ukupnom količinom od 999598469.326437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.74K.