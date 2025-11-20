MicroBuy Bot Cijena danas

Trenutačna cijena MicroBuy Bot (MICROBUY) danas je $ 0.00003085, s promjenom od 1.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MICROBUY u USD je $ 0.00003085 po MICROBUY.

MicroBuy Bot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,849, s količinom u optjecaju od 1000.00M MICROBUY. Tijekom posljednja 24 sata, MICROBUY trgovao je između $ 0.00002904 (niska) i $ 0.00003151 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00189287, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002554.

U kratkoročnim performansama, MICROBUY se kretao -0.12% u posljednjem satu i -4.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MicroBuy Bot (MICROBUY)

Tržišna kapitalizacija $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija MicroBuy Bot je $ 30.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MICROBUY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.85K.