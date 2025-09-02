Micro GPT ($MICRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.054803$ 0.054803 $ 0.054803 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.81% Promjena cijene (1D) -4.63% Promjena cijene (7D) -4.28% Promjena cijene (7D) -4.28%

Micro GPT ($MICRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $MICROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MICRO je $ 0.054803, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MICRO se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, -4.63% u posljednjih 24 sata i -4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Micro GPT ($MICRO)

Tržišna kapitalizacija $ 872.20K$ 872.20K $ 872.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 872.20K$ 872.20K $ 872.20K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Micro GPT je $ 872.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MICRO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 872.20K.