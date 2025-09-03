Micro Bitcoin Finance (MBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 24-satna najniža cijena $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 24-satna najviša cijena $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Najviša cijena ikada $ 3,803.99$ 3,803.99 $ 3,803.99 Najniža cijena $ 0.493423$ 0.493423 $ 0.493423 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -1.48% Promjena cijene (7D) -1.48%

Micro Bitcoin Finance (MBTC) cijena u stvarnom vremenu je $1.85. Tijekom protekla 24 sata, MBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.85 i najviše cijene $ 1.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBTC je $ 3,803.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.493423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBTC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Micro Bitcoin Finance (MBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 21,000.0 21,000.0 21,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Micro Bitcoin Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBTC je 0.00, s ukupnom količinom od 21000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.94K.