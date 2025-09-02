MIAOCoin (MIAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00117827 $ 0.00117827 $ 0.00117827 24-satna najniža cijena $ 0.00132322 $ 0.00132322 $ 0.00132322 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00117827$ 0.00117827 $ 0.00117827 24-satna najviša cijena $ 0.00132322$ 0.00132322 $ 0.00132322 Najviša cijena ikada $ 0.01560977$ 0.01560977 $ 0.01560977 Najniža cijena $ 0.00115981$ 0.00115981 $ 0.00115981 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) +9.15% Promjena cijene (7D) +9.15%

MIAOCoin (MIAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012981. Tijekom protekla 24 sata, MIAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00117827 i najviše cijene $ 0.00132322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIAO je $ 0.01560977, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00115981.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIAO se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i +9.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MIAOCoin (MIAO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MIAOCoin je $ 1.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIAO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.