MIAO (SN86) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.3058 $ 0.3058 $ 0.3058 24-satna najniža cijena $ 0.320653 $ 0.320653 $ 0.320653 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.3058$ 0.3058 $ 0.3058 24-satna najviša cijena $ 0.320653$ 0.320653 $ 0.320653 Najviša cijena ikada $ 0.952817$ 0.952817 $ 0.952817 Najniža cijena $ 0.279679$ 0.279679 $ 0.279679 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) -0.71% Promjena cijene (7D) -4.66% Promjena cijene (7D) -4.66%

MIAO (SN86) cijena u stvarnom vremenu je $0.314097. Tijekom protekla 24 sata, SN86trgovalo je između najniže cijene $ 0.3058 i najviše cijene $ 0.320653, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN86 je $ 0.952817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.279679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN86 se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MIAO (SN86)

Tržišna kapitalizacija $ 455.63K$ 455.63K $ 455.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 455.63K$ 455.63K $ 455.63K Količina u optjecaju 1.44M 1.44M 1.44M Ukupna količina 1,444,695.394589967 1,444,695.394589967 1,444,695.394589967

Trenutačna tržišna kapitalizacija MIAO je $ 455.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN86 je 1.44M, s ukupnom količinom od 1444695.394589967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 455.63K.