mfercoin Cijena danas

Trenutačna cijena mfercoin (MFER) danas je $ 0.00316883, s promjenom od 2.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MFER u USD je $ 0.00316883 po MFER.

mfercoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,144,161, s količinom u optjecaju od 1000.00M MFER. Tijekom posljednja 24 sata, MFER trgovao je između $ 0.00292737 (niska) i $ 0.00321779 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.263597, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00280157.

U kratkoročnim performansama, MFER se kretao +1.23% u posljednjem satu i -11.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu mfercoin (MFER)

Tržišna kapitalizacija $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

