Mewing Coin Logotip

Mewing Coin Cijena (MEWING)

Neuvršten

1 MEWING u USD cijena uživo:

$0.00014368
$0.00014368
+2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mewing Coin (MEWING)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:50:21 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00013658
$ 0.00013658
24-satna najniža cijena
$ 0.00014395
$ 0.00014395
24-satna najviša cijena

$ 0.00013658
$ 0.00013658

$ 0.00014395
$ 0.00014395

$ 0.01197018
$ 0.01197018

$ 0.0000711
$ 0.0000711

+1.50%

+2.50%

+10.69%

+10.69%

Mewing Coin (MEWING) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014375. Tijekom protekla 24 sata, MEWINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00013658 i najviše cijene $ 0.00014395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEWING je $ 0.01197018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000711.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEWING se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i +10.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mewing Coin (MEWING)

$ 143.75K
$ 143.75K

--
----

$ 143.75K
$ 143.75K

1000.00M
1000.00M

999,999,632.0
999,999,632.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mewing Coin je $ 143.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEWING je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999632.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.75K.

Mewing Coin (MEWING) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mewing Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mewing Coin u USD iznosila je $ +0.0000519938.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mewing Coin u USD iznosila je $ +0.0000095664.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mewing Coin u USD iznosila je $ +0.00004881581202547686.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.50%
30 dana$ +0.0000519938+36.17%
60 dana$ +0.0000095664+6.65%
90 dana$ +0.00004881581202547686+51.42%

Što je Mewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

Resurs Mewing Coin (MEWING)

Službena web-stranica

Mewing Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mewing Coin (MEWING) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mewing Coin (MEWING) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mewing Coin.

Provjerite Mewing Coin predviđanje cijene sada!

MEWING u lokalnim valutama

Mewing Coin (MEWING) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mewing Coin (MEWING) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEWING opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mewing Coin (MEWING)

Koliko Mewing Coin (MEWING) vrijedi danas?
Cijena MEWING uživo u USD je 0.00014375 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEWING u USD?
Trenutačna cijena MEWING u USD je $ 0.00014375. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mewing Coin?
Tržišna kapitalizacija za MEWING je $ 143.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEWING?
Količina u optjecaju za MEWING je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEWING?
MEWING je postigao ATH cijenu od 0.01197018 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEWING?
MEWING je vidio ATL cijenu od 0.0000711 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEWING?
24-satni obujam trgovanja za MEWING je -- USD.
Hoće li MEWING još narasti ove godine?
MEWING mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEWING predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:50:21 (UTC+8)

