Mewing Coin (MEWING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00013658 $ 0.00013658 $ 0.00013658 24-satna najniža cijena $ 0.00014395 $ 0.00014395 $ 0.00014395 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00013658$ 0.00013658 $ 0.00013658 24-satna najviša cijena $ 0.00014395$ 0.00014395 $ 0.00014395 Najviša cijena ikada $ 0.01197018$ 0.01197018 $ 0.01197018 Najniža cijena $ 0.0000711$ 0.0000711 $ 0.0000711 Promjena cijene (1H) +1.50% Promjena cijene (1D) +2.50% Promjena cijene (7D) +10.69% Promjena cijene (7D) +10.69%

Mewing Coin (MEWING) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014375. Tijekom protekla 24 sata, MEWINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00013658 i najviše cijene $ 0.00014395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEWING je $ 0.01197018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000711.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEWING se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i +10.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mewing Coin (MEWING)

Tržišna kapitalizacija $ 143.75K$ 143.75K $ 143.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.75K$ 143.75K $ 143.75K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,632.0 999,999,632.0 999,999,632.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mewing Coin je $ 143.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEWING je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999632.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.75K.